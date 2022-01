Representants de Vox dels territoris on es parla català es reuneixen per parlar del «mite dels Països Catalans»

Una Fundació que té per objectiu «la Defensa de la Nació Espanyola» anomenada DENAES ha reunit aquest dijous a València els portaveus parlamentaris del partit neofeixista Vox al País Valencià, les Illes Balears, Catalunya i Aragó en un acte amb el títol 'El mite dels Països Catalans' per denunciar «la colonització cultural i política del separatisme català».

Com a vicepresident d'Acció Política i eurodiputat de Vox, Jorge Buxadé ha explicat abans de l'acte a l'Ateneu Mercantil que pretenen rebutjar «aquest panseparatisme que des de Catalunya s'estén per les terres de llevant (Sic) i també per les Balears i per Aragó».

Buxadé ha comptat amb el suport d'Ignacio Gil Lázaro, diputat per València; Ignacio Garriga, portaveu en el grup parlamentari de Catalunya; Jorge Campos, portaveu parlamentari a les Balears; José Mª Llanos president i portaveu adjunt del grup en Les Corts, i Santiago Morón com a parlamentari a Aragó. «Aquestes zones d'Espanya són objecte d'un atac brutal pel panseparatisme de Catalunya, que segueix l'estratègia de sempre», ha dit.