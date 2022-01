El TSJIB desestima el recurs interposat pel PP i ASAJA a la declaració de les ZEPA

Davant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) que desestima el recurs interposat pel PP i ASAJA a la declaració de 5 Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) aprovades l'any 2019 en Consell de Govern, MÉS per Mallorca ha valorat «molt positivament» aquesta acció; així com ha afegit que consideren «contundents» els termes en els quals s'expressa el Tribunal.

Concretament, un dels seus impulsors, l'exconseller de Medi Ambient Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha declarat que «ASAJA i el PP no varen actuar mai en defensa dels interessos dels pagesos sinó seguint una estratègia política de desgast contra el Govern però més específicament contra Més per Mallorca». L'altre, el llavors director general d'Espais Naturals i Biodiversitat i ara conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, que «la sentència suposa de forma definitiva una victòria per a la conservació de la biodiversitat i del món rural, davant la visió apocalíptica d'uns quants que només volen urbanitzar el camp», ha afegit.

Segons Vidal, així s'ha posat «de manifest el rigor amb el qual es varen declarar les ZEPA, que estaven ben fonamentades, i que es varen impulsar amb l'únic objectiu de conservar la biodiversitat i el manteniment de l'activitat agrària que és el que ha donat lloc a la presència d'aus estepàries a les zones delimitades», ha dit també.