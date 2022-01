El Pi considera prioritari que la nova Llei Turística incentivi la reconversió dels establiments turístics obsolets

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament, Josep Melià, ha criticat el Govern per la manca d’informació en relació a la nova Llei Turística anunciada a Madrid: «Encara no coneixem la lletra petita ni el contingut íntegre, el mínim que havia de fer el Govern és remetre l'esborrany als grups parlamentaris i als agents socials el mateix dia que feia el seu acte propagandístic a Madrid».

El Pi considera que amb els anuncis fets fins al moment per part del Govern no s’hi introdueixen temes clau per a la formació. «La nova llei no compta amb una normativa flexible que permeti i incentivi la modernització dels establiments sense augment de places i altures. Tampoc introdueix el canvi d’ús per reconvertir hotels obsolets i de baixa qualitat. Aquesta mesura ha estat un autèntic fracàs de l'executiu Armengol», ha assegurat el portaveu.

Segons Melià, «les obligacions ambientals i laborals que es plantegen només seran factibles si s'acompanyen d’ajuts i un termini que permeti la seva implantació, no es poden establir obligacions que puguin posar en risc la viabilitat d'uns negocis que han fet un important esforç de modernització i han patit l'impacte de la pandèmia».

Així mateix, el diputat ha recordat que la planta hotelera de les Balears «ja és capdavantera en implantació de mesures ambientals» i que «ja fa temps que es fan importants avanços en circularitat».