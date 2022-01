Unides Podem Inca demana condemnar el cop d'estat fixista de 1936

Unides Podem d'Inca ha enregistrat una moció amb la qual pretén que l'Ajuntament del Raiguer, condemni el cop d'estat feixista de 1936. Alhora que també reclama, que l'ajuntament es posi a disposició del Govern de les Illes Balears a l'efecte de col·laborar i ajudar amb les tasques d'exhumació que estan previstes al municipi durant aquest 2022.

Per altra banda, també reclamen que tots els elements d'ideologia feixista o franquista que hi ha al municipi, fills il·lustres, noms de carrers, plaques, escultures, símbols, i que aquests siguin substituïts per elements que la coalició inquera considera com a democràtics, fent també una aposta dins aquests canvis sobretot fent una aposta en feminitzar el nomenclàtor del municipi. Així com dedicar un monument al darrer batlle republicà d'Inca Antoni Mateu.

D'aquesta manera, Unides Podem d'Inca, pretén fer justícia a les víctimes que encara romanen amb vida d'una etapa autoritària i d'absència de tots els drets i llibertats que foren usurpades per la dictadura feixista durant 40 anys.

La coordinadora d'EUIB a Inca així com regidora d'Unides Podem a l'Ajuntament, Isabel Vallés, «esperem que l'obertura de fosses a Inca, es remoguin consciències d'entendre el risc a les llibertats i drets que les treballadores han assolit i que pus mai es torni a repetir».