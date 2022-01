Més per Menorca: «Per a enfrontar-nos a les tendències que se’ns imposen des de l’exterior cal que Menorca disposi de la màximes quotes d’autogovern»

El vespre del 16 de gener, Més per Menorca s'ha reunit amb els seus adherits a la Sala Sant Josep de Ciutadella per a commemorar la Diada del Poble de Menorca. L'acte tenia l'objectiu de reivindicar la identitat menorquina i reclamar major autogovern per a l'illa.

Eduard Riudavets, secretari d'organització del partit, presentà l’acte en el qual el coordinador general del partit, Damià Moll, donà a conèixer el manifest 'Volem eines per construir el nostre futur'.

El manifest posà en valor el Consell Insular com a «element imprescindible per poder treballar amb visió de futur en favor de Menorca» i afirma que «des de les institucions de Menorca i amb la mobilització permanent de la ciutadania, s’ha pogut resistir l’embat d’unes tendències globals, uniformitzadores i especulatives que amenaçaven i amenacen de convertir Menorca simplement en un destí turístic totalment dependent de l’exterior».

Finalment, el text conclou que «per enfrontar-se a les tendències que se’ns imposen des de l’exterior cal que Menorca disposi de la màximes quotes d’autogovern. Hem de poder fer la nostra pròpia política econòmica, fiscal, territorial, energètica i social».

L'acte fou amenitzat amb la música del cantautor alaiorenc Borja Olives, amb un repertori de temes propis que recullen els valors menorquinistes, sobiranistes, ecologistes i feministes.

Des de Més per Menorca afirmen que «és important la celebració de la Diada com a eina reivindicativa de la nostra història, però sobretot ha de permetre donar veu a les demandes del poble menorquí». Els menorquinistes consideren que «tot i la pendèmia, es nota que la ciutadania té ganes de mobilitzar-se per a promoure una data tan significativa com aquesta».