El Pi aconsegueix que s'incorporin 19 esmenes al projecte de Llei d'Educació

La comissió d'Educació, Cultura i Recerca del Parlament ha aprovat en la ponència del projecte de Llei d'Educació, un total de 19 esmenes presentades per El Pi-Proposta per les Illes Balears. La diputada de la formació, Lina Pons, ha declarat que «estam satisfets amb les millores que hem pogut incorporar a la llei. Esperam aconseguir en comissió i en el ple més avanços per als estudiants de les Illes Balears».

A iniciativa d'El Pi, s'ha incorporat una nova disposició addicional perquè els centres educatius tenguin la capacitat per a desenvolupar projectes que vinculin els continguts curriculars amb la resposta a les necessitats socials emmarcades en els Objectius de Desenvolupament Sostenible mitjançant convenis de col·laboració amb entitats comunitàries. «Podran participar en aquests projectes l'alumnat dels diferents nivells educatius, el professorat, altres membres de la comunitat educativa i entitats externes al centre», ha assegurat Pons.

Així mateix, s'ha aprovat una esmena que obliga l'Administració a dotar dels recursos suficients als centres amb alumnat amb necessitats especials. «Aquest és un tema en el qual hi hem fet molta feina, hem presentat moltes iniciatives perquè s'introduís a la nova llei. Estam satisfets per haver-ho aconseguit», ha dit Pons. També, i gràcies a una esmena d'El Pi, es promourà el voluntariat als centres sostinguts amb fons públics.