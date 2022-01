S'eliminen els exàmens exclusivament memorístics a l'educació de les Balears, a proposta de Més per Menorca

S’han acabat els exàmens exclusivament memorístics a l’educació de les Illes Balears. Aquesta serà la realitat quan entri en vigor la nova Llei d’Educació que actualment s’està tramitant al Parlament, després que s’hagi aprovat l’esmena de Més per Menorca que proposava aquest canvi en l’avaluació dels aprenentatges.

A la pràctica, l’aprovació d’aquesta proposta vol dir que s’avança en un sistema educatiu cada cop més enfocat en l’aprenentatge per competències i no tant, com fins ara, en la simple memorització i repetició de continguts que no són prou significatius.

«Aquesta novetat representa un autèntic avanç pedagògic», ha celebrat el diputat de Més per Menorca, Josep Castells. En paraules del menorquinista, «desgraciadament, fins ara hem tingut un sistema educatiu excessivament centrat a fer que els alumnes memoritzin una sèrie de continguts que aboquen en un examen i que, en molts casos, obliden al cap d’unes setmanes de ser examinats: açò no té cap sentit».

Segons Més per Menorca, aquest canvi no ha de fer que, en cap cas, els alumnes deixin d’aprendre i familiaritzar-se amb aquells conceptes substancials per a entendre el contingut de les assignatures, però, d’aquesta manera, la nova Llei farà que el centre de gravetat de l’aprenentatge pivoti sobre l’adquisició de competències. En paraules de Josep Castells, «no ens oblidam dels coneixements: la memorització de determinats continguts és essencial per a l’aprenentatge, però no ens podem permetre un sistema educatiu basat exclusivament en la repetició mecànica de determinades definicions sense cap sentit per als alumnes».