Apesteguia: «Amb la internalització dels informatius d'IB3 posam fi a una anomalia que mai devia haver existit en la ràdio i televisió pública»

El coordinador de MÉS per Mallorca, lluís Apesteguia, ha valorat de manera molt positiva l'anunci fet públic avui pel Govern d'internalitzar els serveis informatius de l'Ens Públic de Ràdio i Televisió de les Illes Balears IB3. La decisió, ha explicat Apesteguia, dóna compliment al compromís adquirit per MÉS ara fa dos anys de no prorrogar el contracte amb l'actual empresa concessionària. De fet, després de diferents reunions amb els treballadors, el grup parlamentari de MÉS va plantejar a la resta de socis que donen suport a l'executiu establir un calendari per efectiva la internalització dels informatius. Segons Apesteguia «es tracta d'una reivindicació justa que beneficiarà a la llarga tant els treballadors com l'administració i la ciutadania».

Segons Apesteguia, amb el camí que ara s'inicia «marquem un punt d'inflexió que acabarà amb les dificultats que han patit els treballadors d'ençà del 2005». En aquest sentit, el coordinador ecosobiranista ha recordat que durant aquest any «els treballadors han passat per diferents empreses concessionàries del servei i ha vist com el seu sou es devaluava fins a un 30 per cent». Una situació de precarietat i males condicions salarials que han derivat amb la marxa de personal qualificat i amb experiència, «la qual cosa suposa una pèrdua constant d'experiència i coneixements que repercuteix en el producte final».

Apesteguia ha agraït la feina feta des del grup parlamentari per materialitzar un acord que, ha assegurat, «posa fi a una anomalia que mai devia haver existit en la ràdio i televisió pública». Una situació anòmala ha recalcat, «provocada pel PP i la seva perversió del sistema públic», ha conclòs.