MÉS per Mallorca presenta una iniciativa parlamentària en contra de l'enlairament de vols sense passatgers

El portaveu adjunt de MÉS per Mallorca al Parlament, Josep Ferrà, ha presentat una iniciativa parlamentària on s'insta la Unió Europea a modificar la normativa de drets de vols de transport aeri de passatgers.

Segons Ferrà, els coneguts slots es renoven automàticament si les companyies cobreixen entre el 50 i el 80% dels seus compromisos i «això provoca que les companyies enlairin avions fora passatgers per assegurar el manteniment d'aquestes rutes». D’acord amb el diputat ecoobiranista, «estam davant d'una barbaritat mediambiental. Com és possible que sigui una llei europea la que provoqui que existeixin vols fora passatgers amb el cost mediambiental que això provoca?», ha demanat Ferrà.

Segons el diputat, qui també és portaveu a la comissió parlamentaria de Medi Ambient, amb la irrupció de la pandèmia de la Covid-19 el compliment de rutes va baixar del 80 al 50% però aquest percentatge tornarà a pujar al 64% de cara a l'estiu del 2022. La irrupció de la variant Òmicron posa de manifest que aquest percentatge serà molt difícil de cobrir en nombre de passatgers. Aquest fet obligarà les companyies a fer volar avions buits o gairebé buits. «El cost econòmic i mediambiental serà enorme. Només Lufthansa ha anunciat 18.000 vols fantasmes per als pròxims mesos», ha remarcat Ferrà qui afegeix que «vivim en una greu contradicció mediambiental. La Unió Europea ha d’actuar ja contra els vols fantasma».

Per això, des del grup parlamentari de MÉS per Mallorca s'insta les autoritats europees a canviar la normativa d'slots adaptant-la a la lluita contra el canvi climàtic i els mateixos compromisos de la mateixa Unió Europea que vol reduir un 55% les emissions d'efecte hivernacle en els pròxims anys. «El transport aeri és responsable d'entre 5 i el 8% de l'escalfament global del planeta, per tant, la Unió Europea ha de garantir que només s'enlairin els vols estrictament necessaris i sempre que sigui possible apostar per transports més sostenibles».

Finalment, la Proposició no de Llei també insta el Govern espanyol a defensar el canvi de normativa, tot obligant a garantir la connectivitat de les Illes i la resta de territoris extra continentals.