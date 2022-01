Villarejo acusa el CNI d’estar implicat en els atemptats de 2017 a Barcelona i Cambrils

L'excomissari de la policia espanyola, José Manuel Villarejo ha declarat aquest dimarts en el judici pel cas Tàndem a l'Audiència nacional espanyola que el CNI va estar implicat en els atemptats de Barcelona i Cambrils de 2017.

Villarejo ha afirmat que va treballar amb el CNI «per intentar arreglar l'embolic del famós atemptat de l'imam de Ripoll, que al final va ser un error greu del senyor Sanz Roldán, que va calcular malament les conseqüències per fer-li un petit ensurt a Catalunya».

Segons Villarejo, sí que hi havia relació entre l'imam de Ripoll i el CNI abans dels atemptats de Barcelona i Cambrils, i el varen deixar fer.

L'excomissari ha assegurat que ell mateix va seguir al Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) fins a l'últim dia per «intentar arreglar l'error» de l'exdirector de l'organisme, Felix Sanz Roldán.

El setembre de 2019, l'Audiència espanyola va decidir no investigar els vincles de l'imam de Ripoll amb el CNI perquè no considerava necessari aclarir si hi havia cap relació entre el suposat cervell dels atemptats i el servei d'intel·ligència espanyol.

Els atemptats de la Rambla i de Cambrils varen causar 16 morts i 140 ferits. La primera acció, a Barcelona, es va fer amb un atropellament massiu i la següent matinada cinc terroristes varen atropellar diverses persones al passeig marítim de Cambrils i n'apunyalaren d'altres.