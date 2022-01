Prohens critica que Armengol faci pinya amb País Valencià i Catalunya i proposa una llei d'autonomia fiscal de les Balears

La presidenta de la sucursal del PP a les Balears, Marga Prohens, ha «exigit», aquest dimarts, a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que iniciï la tramitació d'una llei d'autonomia fiscal per a poder decidir sobre els impostos de les Balears.

En roda de premsa, en la qual ha estat acompanyada pel portaveu del PP en el Parlament, Toni Costa, Prohens ha explicat les condicions «irrenunciables» del PP davant la negociació de la reforma del finançament del Ministeri d'Hisenda amb les comunitats autònomes.

En resum, Prohens ha sol·licitat que es tenguin en compte les necessitats de l'augment constant de la població a les Illes, la població flotant, el principi de ordinalitat i que el sistema de finançament respecti l'autonomia fiscal de les Balears.

La presidenta del PP ha fet la roda de premsa per parlar de la reunió d'aquest dimecres amb la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, que ha de servir per a consensuar la postura de les Balears de cara a la reforma del sistema de finançament.

Prohens ha recordat que, durant la trobada que va mantenir amb Armengol al setembre, ja li va traslladar el suport del PP de les Illes per a «fer un front comú» amb el Govern «en la defensa dels interessos de les Balears» davant el Govern de Pedro Sánchez.

«S'ha demostrat ja amb la tramitació del règim fiscal, que ara mateix està en el Congrés i confiï que es tramiti en el pròxim període de sessions», ha traslladat, alhora que ha demanat tant a la dirigent del Govern com al PSOE que «a l'hora de la veritat no traeixin el consens social i polític de Balears».

Davant això, la dirigent conservadora ha sol·licitat que ni la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ni el president del Govern, Pedro Sánchez, «continuïn embullant» i convoquin una conferència de presidents per a tractar el sistema de finançament.

«Armengol ha de fer un pronunciament públic per plantar-se davant el Govern com han fet Madrid, Múrcia i Andalusia davant la pèrdua d'autonomia fiscal», ha subratllat Prohens, qui ha considerat que Armengol ha de posar per davant «per una vegada» els interessos dels ciutadans de Balears perquè «tenguin una vida millor».

Sobre la llei d'autonomia fiscal, els 'conservadors han posat l'exemple de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, qui ja ha plantejat aquesta qüestió a la seva regió. «Si Armengol fa com ha fet Ayuso, tendrà el suport del PP», ha anunciat Prohens.

De fet, la presidenta del PP ha abundat en els possibles socis d'Armengol davant el canvi de sistema de finançament. En definitiva, s'ha referit a Catalunya, «el president de la qual és partidari d'una reunió bilateral», i el País Valencià, «amb unes característiques i interessos diferents a les Balears».

Amb tot, Prohens ha emplaçat a Armengol a sortir «del sectarisme» i que escolti les quatre exigències del PP, que són «condicions clares per a la defensa de l'autonomia fiscal i la baixada dels impostos a les Balears».