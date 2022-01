Gent per Formentera sol·licita la retirada del projecte de modificació del Reglament General de Costes

Gent per Formentera ha presentat al·legacions al projecte normatiu de modificació del Reglament General de Costes dins del termini d’informació pública del mateix, en la mateixa línia de suport al poble de Formentera i a la plataforma d’afectats per la delimitació de costes que s’ha defensat des de l’any 2006.

En el document s’insta el Ministeri per a la Transició Ecològica a retirar el projecte de Reglament exposat al públic i a emprendre reunions de feina «amb la participació i la transparència que mereix un tema tan important per a aquesta illa». Amb aquest treball previ, caldria adaptar la proposta de modificació del decret de desenvolupament de la Llei de Costes «per tal d’ajustar-la als criteris inclosos a la proposta per a una delimitació de costes justa per a Formentera, consensuada l’esmentat any 2006, i que es procedeixi novament a la publicació d’un nou esborrany, amb l’obertura d’un nou període d’al·legacions, donada la importància inherent al projecte».

Gent per Formentera exigeix que es tengui en compte que l’economia de Formentera se sustenta en el turisme i que aquest, al seu temps, es basa en la protecció del territori, del paisatge i de la tranquil·litat, i exposa que la proposta publicada pot suposar la pèrdua d’instal·lacions i equipaments públics finançats amb Fons Europeus, com els aparcaments. En aquest sentit, reclama que es continuï treballant en aquestes inversions de protecció de les zones dunars i la reordenació d’espais perquè puguin ser gaudits per la ciutadania, a la vegada que garantir la seva protecció.

Per aquests motius, sol·licita que s’ofereixi informació pública suficient, que es garanteixi la col·laboració i la transparència amb l’administració local i amb els afectats, i que s’incorporin la memòria i els informes jurídics, científics i econòmics necessaris per tal d’avaluar la modificació que es pretén. Així mateix, reclama que es prenguin en consideració els pactes assolits per tots els grups polítics, la ciutadania, les associacions i la plataforma d’afectats per la delimitació de costes, que perseguien, fonamentalment, el retorn de la titularitat dels edificis afectats als seus legítims propietaris, i el manteniment de la servitud de protecció establerta el 1997.

Aquesta formació també lamenta la manca de publicitat i d’informació en relació a un projecte normatiu tant important per a Formentera, per les enormes repercussions que pot tenir en una societat com la formenterera i en el seu model econòmic i turístic.