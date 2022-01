Vicenç Vidal denuncia que el BOE s'ha deixat de publicar en català

El Senador de designació autonòmica Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, ha reclamat que el Bolletí Oficial de l'Estat (BOE) torni a traduir-se al català.

Vidal ha presentat al Senat una pregunta interpel·lant l'Estat pel fet que des del mes de maig de 2021 s'hagi deixat de publicar la versió en català del BOE.

«És esperpèntic que un Estat que diu que defensa els drets de tots els seus ciutadans maltracti així als 10 milions de catalanoparlants», ha assenyalat Vidal en una nota de premsa.

El senador ha recordat que el BOE es traduïa des de 1998 amb el cofinançament entre la Generalitat de Catalunya i l'Estat espanyol i que per «motius administratius que tenen solució» a la tardor de 2020 l'Estat va decidir deixar de finançar la seva part.

No obstant això, el govern català es va encarregar en solitari fins que el mes de maig de 2021 es va deixar de publicar.

Vidal ha qualificat de «lamentable» que Madrid deixi de pagar una traducció que «significa igualtat entre els ciutadans catalanoparlants i els castellanoparlants».

El senador ha criticat que si per a l'Estat les cultures no castellanes fossin un patrimoni a preservar, qualsevol executiu, «i més un de progressista», no tardarien «ni un minut» a desbloquejar la situació i tornar a traduir el BOE.

Per a Vidal, s'ha de reclamar perquè és un dret i perquè «incompleix la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries».