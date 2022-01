Junts per Lô no repetirà com a marca electoral i es transformarà en una entitat social. Aquestes són les conclusions que s’han ratificat en l’assemblea celebrada el dilluns 3 de desembre del 2022 a la Sala de Cultura de Sant Diego.

Junts per Lô ha celebrat aquest dilluns una assemblea amb els adherits de l’agrupació per a decidir el futur polític del col·lectiu. En aquesta assembla, s’han determinat tres punts clau: la no concurrència de la marca electoral al 2023, la transformació de l’agrupació d’electors en una associació popular i la continuïtat, en el que queda de legislatura, del grup municipal de Junts per Lô a l’Ajuntament d’Alaior.

Junts per Lô va néixer el 2015 com agrupació d’esquerres que va aglutinar diferents sensibilitats per tal d’unificar el vot en una única marca electoral. Al llarg d’aquests anys, el grup ha estat present en la vida del municipi, amb multitud de propostes i també actuacions, com els Col·loquis per al Diàleg, el Portes Obertes o el Premi Donasses.

En endavant, vol continuar sent un punt de trobada ciutadana de totes les esquerres i continuar promovent activitats socioculturals i sociopolítiques «que donin visibilitat i veu a les sensibilitats de l’esquerra alaiorenca».