El Pi demana al Consell de Mallorca que activi vals de consum per als comerços de proximitat

El grup de consellers d'El Pi - Proposta per les Illes Balears demana al Consell de Mallorca que activi vals de consum per als comerços de proximitat durant els mesos de febrer i març. La formació veu necessària la intervenció de la institució per a «fer una campanya de vals descompte, similar als Bons Illes Balears, per la seva fàcil implantació i aplicació».

El portaveu del grup al Consell, Pere Soler, ha explicat que «la crisi agreujada durant la pandèmia ha fet que molts comerços locals hagin hagut de tancar, però amb les iniciatives que durant l'any 2021 alguns ajuntaments, els consells i el Govern han posat en funcionament han ajudat a sobreviure en aquest momenttan complicat».

Soler també ha manifestat la importància del petit comerç. «És primordial intervenir perquè no desaparegui el comerç local tal com l'hem conegut. Pensam que hem d'adoptar mesures que es puguin mantenir al llarg dels mesos on disminueixen les vendes, als mesos de febrer i març, quan es genera menys facturació».