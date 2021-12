Armengol: «Ho tornarem a fer. Continuarem liderant el creixement i la creació d’ocupació»

La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, ha fet, durant el seu discurs institucional de Cap d’Any, una crida a mantenir la unitat i el diàleg social existent des de l’inici de la pandèmia de la Covid-19, perquè l’any 2022 les Balears «tornin a liderar una recuperació que aquesta vegada serà completa».

«Tenc clar que ho tornarem a fer. Que continuarem liderant el creixement i la creació d’ocupació», ha assegurat Armengol, i per això ha agraït la tasca «essencial» que han fet els ciutadans i ciutadanes i les distintes institucions, agents socials i entitats de la societat civil, per tal de «reprendre el camí de la prosperitat i l’optimisme» durant un 2021 «tan exigent».

«Vull donar-vos les gràcies per això», ha reiterat, «per demostrar la capacitat, la solidaritat i el compromís de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, que ens donen confiança per mirar cap al futur amb tot l’optimisme que ens hem guanyat», i per això s’ha mostrat convençuda que el 2022 serà també «l’any d’assaborir i gaudir tot allò que més ens omple: la proximitat i l’alegria de la nostra gent».

La presidenta del Govern ha recordat que, aquest darrer any, «aquesta comunitat ha fet del diàleg i de l’estabilitat política els elements fonamentals per consensuar un pla de modernització i diversificació i per aprovar uns pressuposts ambiciosos», de manera que suposen «dues eines que posen més recursos que mai al servei de la ciutadania i de la reactivació: enforteixen l’estat del benestar, garanteixen la igualtat d’oportunitats i impulsen la transformació social i econòmica».

En un discurs que ha tengut com a escenari el Teatre Principal d’Inca, reobert fa tres setmanes, i que ha estat retransmès per la radiotelevisió autonòmica IB3, Francina Armengol ha volgut transmetre, en primer lloc, el seu «afecte i estima» a totes les persones que aquests dies es troben malaltes i aïllades a causa de la Covid-19, així com tot el seu «agraïment» als qui «us heu privat de la proximitat dels vostres amics i éssers estimats», perquè «aquest sacrifici salva vides i ens acosta a la recuperació plena».

La cap de l’executiu ha assenyalat que, malgrat que el virus «continua condicionant les nostres vides» i «matant i provocant hospitalitzacions, especialment entre els qui encara no s’han vacunat», aquests darrers dies «sofrim més contagis que en cap moment de la pandèmia», però «tenim menys afectats greus que en les onades precedents».

Armengol ha celebrat que això és gràcies a la vacunació, «el procés d’immunització més extens i ràpid de la nostra història». «El resultat ha estat un èxit col·lectiu», ha insistit, «que ens mostra tant la fortalesa de la nostra ciència com la professionalitat i l’eficàcia dels nostres sanitaris i del nostre sistema hospitalari i d’atenció primària».

La presidenta ha reiterat, per això, el seu agraïment «al compromís i a la dedicació» dels professionals de la sanitat pública, i també a «la responsabilitat d’aquesta immensa majoria de persones que heu decidit immunitzar-vos per protegir-nos a tots». «Vull insistir en la vacunació», ha continuat, «perquè avui la protecció contra el virus està a l’abast de cadascú».

«Avui no només tenim vacunes per a tots i totes. Avui tenim una certesa: sabem què hem de fer per vèncer aquest virus», ha assegurat la presidenta del Govern, i ha recordat que «també sabem com recuperar-nos amb més solidesa i rapidesa que ningú, perquè ja ho hem fet durant aquest 2021 que ara acaba».

S’ha referit així al fet que «vàrem ser una de les regions d’Europa que més vides salvaven», perquè «ens vàrem protegir més que ningú i perquè vàrem enfortir amb més pressupost i professionals que mai la nostra xarxa sanitària pública», al mateix temps que també se salvaven «projectes de vida, empreses i ocupacions, i això ens permetia recuperar-nos econòmicament i laboralment més aviat que ningú».

Així, Armengol s’ha mostrat convençuda que l’any 2022 «ens durà la normalitat real que tots i totes hem començat a albirar gràcies a la vacunació», que en aquesta situació les Illes Balears es trobaran a l’avantguarda «aprofitant un pla estratègic de modernització que ens permetrà continuar sent la comunitat que millor aprofita els fons europeus», i que, d’aquesta manera, la recuperació plena «s’accelerarà cap a nous sectors lligats a la ciència, el coneixement, la salut, la creativitat i la cura de les persones».

Ha remarcat que aquesta acceleració també es dirigirà «cap a la sostenibilitat amb el major pressupost ambiental de la nostra història, i amb una aposta ferma per la nostra pagesia i un model de consum i producció més lligat a la proximitat», i mentrestant «cercarem també la sostenibilitat social i econòmica, protegint els més vulnerables, generant una ocupació de més estabilitat i qualitat, construint més habitatge públic que mai, donant més oportunitats als joves, i impulsant un model que faci de l’educació la nostra assegurança per fer front a cada escenari».

«Tot això, per avançar-nos a qualsevol repte. I per fer-ho junts», ha conclòs Armengol, que ha acabat reclamant que aquest esperit d’unitat es mantengui «per combatre la desigualtat i la discriminació», perquè és «l’arma imbatible per aïllar els qui ataquen la convivència des de l’odi, des del racisme i el masclisme», referint-se també a «la violència letal que fa que enguany tornem a plorar l’assassinat de tres víctimes a les Illes Balears, 43 a tot l’Estat».

«Aquesta realitat inacceptable ens obliga a caminar junts cap a una societat més igualitària, d’oportunitats per a tothom, avançant cap a un futur que només serà possible si garantim justícia, convivència i llibertats», ha acabat dient.