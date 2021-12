MÉS reclama la modificació del codi penal espanyol arran de la decisió de la justícia belga de no extradir Valtònyc

El senador de designació autonòmica per les Illes Balears Vicenç Vidal i el coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, s'han mostrat «entusiasmats com tot els mallorquins i tots els demòcrates» pel fet que la justícia belga no accepti l'extradició de Valtònyc arran de l'euroordre espanyola per cap dels tres delictes pels quals fou condemnat.

El senador Vidal ha volgut destacar que «l'afer Valtonyc demostra que cal que institucions anacròniques com la monarquia deixin d'estar blindades a Espanya amb privilegis que no tenen cap sentit« i que «en un moment en què l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears es modifica per suprimir l'aforament dels polítics el normal és que la monarquia deixi d'estar protegida en el mateix sentit».

Apesteguia, per la seva banda, ha recordat que les autoritats espanyoles volien extradir el raper mallorquí per un delicte d'injúries a la Corona, un altre d'enaltiment del terrorisme i un d'amenaces i que la decisió del Tribunal d'Apel·lació de Gant deixa l'Estat espanyol «en evidència davant la comunitat internacional en matèria de drets humans» al mateix temps que ha reclamat que «PSOE i Podem, si realment conformen el Govern espanyol més progressista de la història, deroguin les lleis repressives que permeten la persecució de Valtònyc o la presó per Hasél».

En aquest sentit, Vidal ha remarcat «la imperiosa necessitat, si es vol que Europa deixi de treure els colors a Espanya, que es procedeixi a modificar el Codi Penal perquè la llibertat d'expressió pugui ser exercida amb tota normalitat» i ha anunciat que MÉS per Mallorca presentarà iniciatives al Senat espanyol i al Parlament de les Illes Balears en aquesta direcció.