Armengol: «Desmond Tutu ha estat un gran defensor dels drets humans, mestre en igualtat i arquitecte d'un món millor»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha lamentat la mort, aquest diumenge, als 90 anys, en un centre sanitari de Ciutat del Cap, de Desmond Tutu, arquebisbe emèrit de Sud-àfrica, premi Nobel de la Pau i un dels grans símbols de la lluita contra l'Apartheid.

Per a la presidenta Armengol, Desmond Tutu va ser «un gran defensor dels drets humans, mestre en igualtat i arquitecte d'un món millor».

Així ho ha manifestat en un missatge publicat en Twitter, recollit per Europa Press, on, ha lamentat la pèrdua de Desmond Tutu però ha assegurat que «les seves ensenyances queden per a continuar avançant, a partir del seu llegat, cap a una societat justa i d'iguals». «Descansi en pau», ha conclòs.