José Ramon Bauzá regala als seus seguidors un 'fachaleco' (sic)

L'eurodiputat de Ciudadanos i alferes de l'exèrcit espanyol, José Ramon Bauzá, té una capacitat infinita per autoparodiar-se i per posar-se en ridícul. No perd mai una ocasió de fer-ho.

Ara ha anunciat que ha regalat «més de 200» guardapits que ell anomena «fachaleco».

Segons ha publicat a les seves xarxes, ha enviat al domicili de més de 200 seguidors del seu espai anomenat '#ExterioresConBauzá' aquest obsequi com a agraïment per seguir-lo.

Bauzá ha finançat el regal amb els doblers del Parlament Europeu i hi ha fet brodar el títol del seu espai a YouTube i, evidentment, la bandera espanyola.

En la seva comunicació demana a la gent que li contin el que els ha semblat. Qualcú ja li ha recordat aquella dita mallorquina de ser «més curt que les mànigues d'un guardapit».