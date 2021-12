Institucions i partits reten homenatge a Francesc Macià en el 88è aniversari de la seva mort

Aquest 25 de desembre s'jhan complit 88 anys de la mort del president de la Generalitat, Francesc Macià. Com cada any, les institucions i les formacions catalanistes li han retut homenatge en forma d'ofrenes florals a la seva tomba.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicat la figura de Macià com un lluitador a favor de la justícia social i el progrés col·lectiu. «Per això defensem la república catalana, per això defensem la independència, com a millor eina per a aconseguir la justícia social, la igualtat d’oportunitats i el progrés del nostre país».

En representació de la delegació d’ERC, Ernest Margall ha declarat que Macià estaria orgullós de la Catalunya actual perquè és un país que no tan sols gestiona, sinó que també negocia, dialoga i guanya dignitat.

Per partde JxCat, Jordi Sànchez ha assegurat que Macià va obrir un camí d’esperança al segle XX per portar Catalunya a la independència i n’ha destacat la dignitat com a figura política. També ha dit que els presidents Macià i Puigdemont comparteixen la mateixa determinació sense renúncies en defensa de la independència.

El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha demanat de continuar treballant a favor de la república davant el discurs de Felip VI, en què ha assegurat que va «renunciar de totes totes a ser part de la solució del conflicte».

Finalment, la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha demanat que l’audàcia i el patriotisme del president Macià inspirin l’any 2022. En una intervenció posterior a l’ofrena, Paluzie no s’ha referit al discurs de Felipe VI, a qui assegura que fa anys que no escolta.