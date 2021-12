MÉS per Mallorca presenta una iniciativa parlamentària per a convertir Air Europa en una empresa pública

El portaveu adjunt de MÉS per Mallorca Josep Ferrà ha presentat una Proposició no de Llei on insta el Govern espanyol a convertir els crèdits concedits a Air Europa en accions de la companyia per a «crear l’embrió d’una aerolínia pública». Una empresa que després, segons assenyala Ferrà, hauria de ser transferida al Govern de les Illes Balears. Tot, per a intentar pal·liar els problemes de connectivitat i fer front a l’escalada de preus en els bitllets d’avió.

Segons el diputat ecosobiranista, i portaveu de la formació a la comissió de Medi Ambient i Transports, «la possible venda d’Air Europa a Ibèria va en contra de la defensa del bon ús dels doblers públics». De fet, Ferrà destaca que «el rescat de la companyia mitjançant crèdits públics s’ha de fer per garantir un servei essencial per a les Balears, i no per crear oportunitats de negoci per grans empreses. Aquesta operació de venda auspiciada pel Govern espanyol s’assembla massa al rescat bancari i això és del tot inacceptable», ha destacat.

Així, Josep Ferrà defensa que «ja és hora superar un model de privatitzacions i rescats amb doblers públics que només ha beneficiat a les elits econòmiques de l’Estat». En aquest context, el diputat, explica que «una aerolínia pública ha de servir per garantir la connectivitat entre Illes, amb la península i Europa, amb un nombre de rutes suficient i sobretot amb preus atractius que garanteixin el dret a volar dels ciutadans i ciutadanes».

Així, el diputat de MÉS recorda que Air Europa és «una empresa de capital i seu mallorquina i que és una de les grans generadores d’ocupació a les Illes i la seva venda suposaria una amenaça també per a moltes treballadores i treballadors». «El vincle entre empresa i territori és essencial per evitar decisions traumàtiques que poden provocar tensions socials», ha puntualitzat en aquest sentit el diputat ecosobiranista.

La iniciativa també insta el Govern espanyol a garantir l'existència d’una oferta de vols apropiada per a les empreses i pel conjunt dels i les ciutadanes de les Illes Balears, «tant des del punt de vista del nombre de rutes, freqüències i preu just dels seients». Per últim, des de MÉS per Mallorca també s’ha demanat la transferència de les competències en transports i així poder adaptar el model de gestió als reptes econòmics i mediambientals que l'emergència climàtica obliga a encarar. «Ningú millor que nosaltres per entendre les necessitats i reptes als quals ara ens toca enfrontar-nos», ha conclòs Ferrà.