El ple del Consell de Mallorca aprova el pressupost de 2022

El ple del Consell de Mallorca, reunit en sessió extraordinària, ha aprovat el pressupost de la institució per l’any 2022 amb 17 vots favorables del partits que formen part de l’equip de govern: PSOE, MÉS i Podem, 3 abstencions d’El Pi i els 13 vots en contra de PP, Vox i Ciutadans. L’aprovació definitiva ha confirmat el text sorgit de l’aprovació inicial del passat 22 de novembre en el qual ja es varen incloure les esmenes aportades pel grup d'El Pi Proposta per les illes, i ha rebutjat totes les reclamacions presentades pel Partit Popular.

El pressupost del Consell per 2022 arriba als 519,6 milions d’euros en termes consolidats amb totes les entitats, consorcis i fundacions afins. Aquesta quantitat supera en 25,5 milions d’euros el pressupost del 2021, amb un increment del 5,3%.

La presidenta Catalina Cladera ha qualificat els pressupostos com a «bons, perquè fomenten la recuperació social i econòmica de Mallorca per 2022», al mateix temps que demostren un «Consell útil i fort, que aporta solucions en un moment difícil». Cladera ha destacat els «més de 60 milions d’euros en serveis i inversions» que el Consell posa a disposició dels municipis en 2022, un fet que «reforça el paper dels municipis, i marca el camí de sortida de la crisi».

En la seva intervenció el conseller d’Hisenda i Funció Pública, Josep Lluís Colom ha destacat que els pressupostos 2022 suposen «la major dotació en polítiques socials de tota la història del Consell de Mallorca, blinda les polítiques mediambientals necessàries per garantir el futur, i posa les bases per a les polítiques d’inversió que estimulen al sector productiu, canalitzant l’arribada de nous recursos en forma de Fons Europeus, romanents de tresoreria, el factor d’insularitat del Règim Especial, i la gestió del Consorci Bossa d’Allotjaments Turístics, que es deriva de l’arribada de les competències d’Ordenació turística». El Consell preveu inversions extraordinàries en projectes nous que podran elevar els 519,6 milions del pressupost del Consell per al 2022 fins a una xifra pressupostària molt pròxima als 600 milions d'euros.

Els detalls del pressupost 2022

Les polítiques socials del pressupost 2022 representen el 61% del total, ascendeixen a 303,9 milions d'euros, xifra que significa un 5,1% més respecte del 2021 i un augment del 72,1% des del 2015. El pressupost de l'IMAS arriba als 240,1 milions d'euros. Augmenta un 7,8% en relació amb el 2021. D'altra banda, la inversió per a Cultura ascendeix a 26,7 milions d'euros, un 3,9% més respecte de l'any anterior. Els programes d'igualtat, LGTBI, violències masclistes i promoció sociocultural creixen més d'un 8,7% de mitjana. També destaca la partida de 5,2 milions d'euros que Esports dedica a millorar instal·lacions esportives públiques.

En relació amb les polítiques mediambientals, aquestes partides reben 46,4 milions d'euros en els pressuposts 2022, és a dir, experimenten un 4,5% d'increment. Es duplica la inversió del Pla d'Acció per a la Sostenibilitat Energètica i el Clima. S'amplia la xarxa de refugis: Galatzó i Raixa i s'habiliten trams nous de la Ruta de la Pedra en Sec. Per la seva banda, el Consorci Serra de Tramuntana treballarà en el desenvolupament del distintiu 'Serra' i incrementa les subvencions a particulars per a la gestió de finques. L'ADT augmenta el personal per agilitar la tasca d'inspecció. Bombers de Mallorca tenen entre els seus projectes per al 2022 la reforma integral del parc de Manacor i l'inici del parc nou de Santanyí, així com la incorporació de 32 bombers nous amb plaça fixa i dotació de la borsa nova sorgida de les proves posades en marxa enguany.

La despesa en polítiques econòmiques prevista en els pressuposts de 2022 és de 122,2 milions d'euros, una part dels quals es destinarà a la xarxa viària, amb més de 50 milions per a obres (amb recursos suplementaris) i 26,8 per a manteniment. La ITV té una partida d'11,4 milions d'euros i 1,1 per a l'estació nova de Calvià. Així mateix, s'han reservat 17,7 milions per a inversions en obres municipals i 4 milions per a la promoció econòmica d'empreses i de l'artesania.