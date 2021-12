Gonzalo Boye denuncia a Palma l'existència de diverses trames que actuen contra els defensors dels Drets

La sala d'actes de l'edifici Jovellanos del campus universitari de la UIB va acollir, aquest dimarts, una magistral conferència de l'advocat Gonzalo Boye, en el marc de la presentació del seu nou llibre 'Clocas? Claro que sí', organitzada per la delegació a les Illes Balears del Consell per la República.

La presentació de l'acte va ser a càrrec de Maria Antònia Font de la delegació illenca del Consell per la República i la presentació del convidat la va fer l'advocat mallorquí Miquel Oliver que va relatar els principals moments del procés sobiranista al Principat de Catalunya i de la resposta judicial de l'Estat espanyol.

Gonzalo Boye, perla seva part, va fer una exposició on va parlar de les clavegueres de l'Estat i de les trames corruptes que hi operen i després va contestar una desena de preguntes per part del públic.

Boye es va mostrar sorprès per la «indolència» amb que rep la societat espanyola les revelacions que aquests dies està fent públiques el comissari de la policia espanyola, José Manuel Villarejo, que són una mostra de com funcionen aquestes trames que són diverses i que actuen contra els que defensen la democràcia i els drets civils.

Boye també va mostrar el seu convenciment de que l'anomenada Operació Catalunya encara no ha acabat.

L'advocat també va fer un repàs de totes les victòries aconseguides per Carles Puigdemont i la resta d'exiliats.

Boye es va demanar d'on surten els recursos per finançar aquestes clavegueres o tramés corruptes perquè «els 30 milions de fons reservats no són suficients» i va posar com a exemple que la compra del programa Pegasus d'espionatge de telèfons mòbils ja costa més doblers.

Gonzalo Boye també va denunciar que el Poder Judicial a l'Estat espanyol no ha de retre coptes a ningú i es va mostrar partidari de que es reformi el codi penal: «bastaria una reforma tan senzilla com la d'afegir als delictes jutjats per un jurat el delicte de prevaricació».