Vidal pacta la transferència de Costes i inversions pel català, posidònia i Menorca Talaiòtica a canvi de votar els Pressuposts de l'Estat

El senador de designació autonòmica per les Illes Balears Vicenç Vidal, de Més per Mallorca, ha anunciat «l'assoliment, en el marc de les negociacions de suport als Pressuposts Generals de l'Estat (PGE) de 2022, de quatre grans fites que beneficien les Illes Balears: el traspàs de les competències de Costes a les Illes Balears, durant l'any que ve amb una reunió tècnica entre la Conselleria de Medi Ambient i l'Estat dins el primer trimestre; un milió d'euros per a la protecció de la posidònia a les Illes Balears; 300.000 euros per al foment de la llengua catalana com a eina de cohesió social; i un milió d'euros per al pla de gestió de la candidatura de Menorca Talaiòtica com a Patrimoni Mundial de la UNESCO».

L'ecosobiranista ha recalcat que els assoliments són majoritàriament «transversals per a les quatre Illes» i que «abasten un espectre ampli que inclou medi ambient, cohesió social i cultura, patrimoni i llengua».

Vidal ha explicat que l'acord ha arribat «després que l'any passat Més per Mallorca votàs en contra dels PGE al Senat donat que el factor d'insularitat no estava inclòs als pressupostos» i ha valorat que «enguany la pressió exercida donant veu a les reivindicacions de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera ha donat fruits».

L'ecosobiranista ha volgut destacar en especial que el traspàs de competències de Costes a les Balears és «una victòria sobiranista en tota regla» i «un compliment de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears reformat el 2007» i la demostració que «per fer front a l'emergència climàtica és més necessari que mai comptar amb el control sobirà dels recursos i el territori propi, com és el cas del litoral».

El senador autonòmic ha reivindicat el suport «excepcionalment potent» amb un milió d'euros per a la protecció de Posidònia a les Illes Balears «com a part de l'estratègia de conservació de la biodiversitat i la lluita contra el canvi climàtic»; així com la inversió de suport al foment del català «en un moment especialment delicat per l'onada d'odi a la cultura catalana que es viu arreu» com a eina «socialment cohesionadora a les Illes Balears i que es concretarà en suport escolar, potenciació de la xarxa associativa, dinamització lingüística per a joves i nouvinguts, edició de llibres i música, impuls de videojocs i youtubers en llengua catalana, etc.».

Així mateix, Vidal ha fet força en el fet que el pla de gestió de la candidatura Menorca Talaiòtica com a Patrimoni Mundial de la UNESCO «rebrà una inversió d'un milió d'euros centrats en la preservació, restauració, recerca i sostenibilitat d'un tresor patrimonial que ens marca el camí per un canvi de model econòmic i turístic per a Menorca i el conjunt de les Illes Balears».