Armengol defensa a Barcelona «una Espanya plural, diversa i menys centralista»

La Secretària General del PSIB-PSOE i presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defensat a Barcelona, en el marc del Congrés Extraordinari del Partit Socialista de Catalunya (PSC) que ratificarà Salvador Illa com a Primer Secretari de la formació, una Espanya «plural, diversa i menys centralista».

Ho ha fet en una taula rodona sobre model territorial en la qual també han participat la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez; i el Secretari General del Partit Socialista del País Valencià (PSPV) i president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

Així, Armengol ha reivindicat la pluralitat i la diversitat de l'Estat espanyol, una característica que ha considerat «una sort» i ha apel·lat a un model territorial més federal. «Els socialistes de Catalunya, de la Comunitat Valenciana i de les Balears entenem millor que la resta que vivim en un Estat plural i divers, amb nacionalitats, cultures i llengües diferents», ha destacat Armengol, incidint en el fet que «és bo i és una sort que sigui així».

En aquest sentit, Armengol s'ha mostrat convençuda que el PSOE és el que més s'assembla a la diversitat de l'Estat i també que és la formació més ben capacitada per liderar «l'Espanya plural en un clima de convivència». «El PSOE ha d'apostar per un Estat democràtic plurinacional, social i federal, i ha de continuar sent el partit garant de la convivència, del respecte als drets i les llibertats i el partit que aposti per un estat compost i complex, però més útil per a la ciutadania», ha incidit Armengol.

En contraposició, Armengol ha considerat irresponsable el comportament que està assumint de nou el PP «enfrontant un territori contra un altre o una llengua contra una altra». «No es pot estar constantment atiant el foc de l'enfrontament i de la crispació per arreplegar quatre vots i no es pot parlar del català com si fos una llengua aliena a l'Estat o una arma llancívola contra una altra», ha denunciat.

Pel que fa a un Estat menys centralitzat, Armengol ha convidat el Govern d'Espanya a iniciar un procés per evitar que el poder estigui concentrat a Madrid, per exemple traslladant fora de la capital òrgans públics que puguin ser motors d'activitat. «No té sentit que tots els organismes públics tenguin la seu a Madrid, no té per què ser més eficient i no té sentit si allò que es pretén és crear vincles, distribuir pols de generació d'activitat o evitar desequilibris», ha asseverat.

Armengol també ha valorat de manera «molt positiva» la primera passar feta pel Govern de Pedro Sánchez per reformar l'actual sistema de finançament autonòmic, que data de 2014 i que, tot i el marge de millora, «ens va treure de la marginalitat en la qual ens havia situat Aznar i que ens deixava 20 punts per davall de la mitjana i que ara proposa recuperar Pablo Casado, anant totalment en contra dels interessos dels ciutadans de les Balears».

«El PP no va posar ni un paper damunt la taula per aprovar un nou sistema; el Govern de Pedro Sánchez ja ha fet més en menys temps amb la proposta de càlcul de la població ajustada», ha exposat la Secretària General del PSIB-PSOE.

Respecte de la reforma del sistema, Armengol ha demanat al Govern espanyol que sigui «valenta» i que tengui en compte tres elements. En primer lloc, que l'Estat aporti més recursos al sistema i que condoni el deute a les comunitats que han patit un infrafinançament històric, com les Balears.

En segon lloc, Armengol ha demanat que s'avanci en una major autonomia en els ingressos, que s'apliqui el principi d'ordinalitat, que no es desincentivi les comunitats que aposten per fer un major esforç fiscal i que s'estableixi un mínim per sota del qual no es puguin davallar determinats impostos, com ja es fa a escala internacional amb l'impost de societats.

«És una anomalia que comunitats que som aportadores netes al sistema haguem de veure com altres que en són beneficiàries reben molt més; això provoca que comunitats dinàmiques es desincentivin i que altres, com Madrid, s'aprofitin d'un sobrefinançament provocat per l'efecte capital per atreure poder econòmic a força de reduir impostos», ha dit Armengol.

En tercer lloc, la dirigent del PSIB-PSOE ha demanat que es tengui en compte el cost real dels serveis públics. «S'ha de tenir en compte l'Espanya que s'omple, perquè si els serveis públics són per als ciutadans, s'han d'incrementar allà on n'hi ha més», ha conclòs.