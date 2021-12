Pere Soler nega «rotundament» utilitzar doblers del Consell de Mallorca per a crear un nou partit

El conseller d'El Pi al Consell de Mallorca Pere Soler ha negat rotundament utilitzar doblers de la institució per a crear un nou partit i invita Xisca Mora a «demostrar aquestes afirmacions». Soler ha dit que és «totalment fals. Ni Bel Febrer ni jo hem utilitzat, ni utilitzaria mai els recursos de la institució a la qual ens devem».

Soler ha explicat que té «un respecte absolut per aquesta institució. Tant la meva companya, Isabel Febrer, i jo fem ús únicament del nostre escó per servir a aquesta casa i per treballar per l'illa de Mallorca. De cap de les maneres per a interessos propis».

També el polític inquer ha manifestat «respecte» als documents publicats en un mitjà de comunicació que «ni Bel ni jo érem coneixedors de la informació que es mostra». Així mateix, Soler ha insistit en el fet que el seu espai polític és El Pi i que avui dia és part d'aquest partit «encara que alguns no volen».