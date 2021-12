MÉS reclama un permís retribuït per als treballadors que han de tenir cura de menors i dependents en quarantena

El diputat de MÉS per Mallorca Joan Mas 'Collet' ha denunciat la situació de vulnerabilitat de moltes famílies amb fills menors d'edat que han de fer quarantena sense estar contagiades. Una situació que s'ha disparat en els darrers dies arran de l'increment de contagis als centres escolars de les Illes Balears. Davant això, el diputat ecosobiranista ha presentat una iniciativa al Parlament reclamant al Govern de l'Estat ampliar el permís retribuït en tots els casos, i no només per als que han donat positiu com es fa actualment. La proposta no només inclou els progenitors dels menors que han de fer la quarantena, sinó també les persones que tenen a càrrec seu alguna persona amb dependència.

Segons ha explicat el diputat «davant l'increment de casos als centres escolars i l'aillament d'aules sencers, molts progenitors han hagut de quedar a casa per poder atendre els seus fills i filles». Una circumstància, ha afegit, que no permet cobrar una baixa laboral en el cas de les quarantenes preventives, és a dir, perquè es tracta de contacte estret de companys de classe i no hi ha possibilitat de tenir una baixa laboral. De fet, ara per ara, el Govern espanyol ha prorrogat fins al febrer del 2022 el pla 'Mecuida', que permet els treballadors que han de tenir cura d'un fill en quarantena sol·licitar l'adaptació de la jornada (canvi de torn, horari flexible, teletreball, canvi de funcions) o reduir-la, fins i tot 100%, amb la consegüent reducció de sou.

Aquesta solució legislativa, segons el diputat, «és insuficient i genera situacions injustes entre les persones que poden teletreballar i les que el seu que lloc de feina requereix presència obligatòria». En aquest sentit, 'Collet', proposa donar suport a les famílies amb una cobertura legal sense que això minvi les seves condicions laborals i retributives. «L'administració, per tant, no pot permetre ni tolerar que siguin les famílies les que assumeixin totes soles situacions en les quals hagin de triar entre si anar a treballar o tenir cura dels seus fills», ha explicat.

A més, cal tenir en compte, assenyala el diputat de MÉS que aquesta situació aprofundeix les desigualtats de gènere, ja que «per mor de l'escletxa salarial existent, al final sempre acaben sent les dones les que demanen els permisos no remunerats en tenir un salari més baix, generant un cercle viciós que aprofundeix encara més l'escletxa salarial i la pèrdua d'oportunitats laborals», ha conclòs.