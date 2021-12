[VÍDEO] Representants de Ciudadanos del País Valencià, Catalunya i les Balears s'uneixen per dir que els Països Catalans «no existeixen»

Aquest dijous, s'han reunit a Barcelona representants del partit polític Ciudadanos provinents del País Valencià, de Catalunya i de les Illes Balears per negar que el País Valencià, Catalunya i les Illes Balears formin part dels Països Catalans.

La intervenció davant els mitjans de comunicació de la portaveu de Ciudadanos a l'Ajuntament de Palma, Eva Pomar, mereix passar a l'antologia de les paradoxes que volent negar una realitat, la reafirmen.

Pomar comença la seva intervenció mesclant ous amb caragols i posa com exemple de la imposició del català que l'Ajuntament de Palma volgués canviar els noms de carrers amb noms de militars per aplicar la Llei de Memòria Històrica.

La delirant intervenció de la política ha continuat amb construccions males de resseguir i sense cap sentit com: «ens volen imposar la imposició lingüística» o «Tots els ciutadans hem d'entendre un català, en una societat on el bilingüisme està 'al dia al dia' i a més a més som castellanoparlants».

Per acabar, Pomar ha fet una curiosa declaració de germanor: «Del dia d'avui vull destacar la importància d'unir-nos amb els companys de Barcelona i València perquè hem de fer feina per allò que ens uneix, que és moltíssim i deixar apartat allò que no ens uneix» i ha afegit que «volem deixar molt clar que les Balears, Catalunya i València no som Països Catalans».