El Pi presenta 138 esmenes als pressupostos per valor de 97 milions i proposa una «reducció dràstica» de l'impost de transmissions

El Pi-Proposta per les Illes ha presentat un total de 138 esmenes parcials als pressupostos autonòmics per valor de 97 milions d'euros i ha proposat una «reducció dràstica» de l'impost de transmissions i actes jurídics documentals per a la compra del primer habitatge.

Segons ha explicat la formació aquest dijous, també han defensat que es recuperi la bonificació del 95 per cent en la quota de l'impost de donacions i successions en els pactes successoris, reclamant que «s'equiparin les herències».

Així mateix, el portaveu d'El Pi en el Parlament, Josep Melià, ha demanat que el benefici fiscal entre pares i fills en l'impost de successions, «que només paguen un u per cent», sigui aplicable a tots els familiars.

A més, Melià ha recordat que el partit defensa que es recuperi la quota inicial de l'ecotaxa, ja que això «ajudaria al sector turístic en una temporada complicada i amb moltes incerteses a conseqüència de la pandèmia».

Petit i mitjà comerç

Quant a matèria d'inversions, «un capítol molt important» en les esmenes presentades és el suport al petit i mitjà comerç, ja que «és anecdòtic el que inverteix el Govern en aquest sector», ha lamentat el portaveu.

En aquest sentit, ha demanat que es destinin més fons per als bons comercials, «per a incentivar la compra en aquests establiments», i que els aparcaments del centre de la ciutat estiguin bonificats, «ja que hi ha un greuge comparatiu amb les grans superfícies on els clients poden aparcar gratis».

Reconversió de zones turístiques

D'altra banda, el portaveu ha destacat l'esmena de deu milions d'euros per a la reconversió de zones turístiques.

«En els darrers sis anys, el Govern s'ha implicat molt poc en la millora i reconversió de les zones turístiques», ha lamentat Melià, qui al seu torn ha reclamat que es millorin els passejos marítims de Sant Llorenç i de la Colònia de Sant Pere i Sant Jordi.

Així mateix, El Pi ha presentat una esmena per valor d'un milió d'euros per a impulsar xecs d'innovació per a pimes, perquè s'involucrin en projectes innovadors i, per tant, donin dinamisme a l'economia».

Finalment, el portaveu ha destacat dues esmenes per a augmentar l'autogovern, com són l'estudi de viabilitat per a posar en marxa un sistema de seguretat propi de les Illes, com la policia autonòmica, o la creació d'un Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals, han exemplificat.