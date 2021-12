Vidal anuncia la seva oposició als vetos de la dreta i l'extrema dreta als Pressupostos Generals de l'Estat

L'ecosobiranista ha recordat que el vot contrari als Pressupostos de l'any passat «ha forçat a Montero a incloure enguany el factor d'insularitat tot i no incloure encara la part fiscal».

El senador per les Illes Balears Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, ha fet una valoració inicial dels Pressupostos Generals de l'Estat - PGE- en el marc del debat de totalitat explicant que votarà en contra dels vetos a la totalitat «presentats per la dreta i l'extrema dreta (Ciutadans, PP i Vox) donat que representarien retalls antisocials impresentables» al mateix temps que anunciava que presentarà una esmena als PGE d'enguany «per incloure la part fiscal del REB».

Vidal ha recordat que el seu vot en contra als pressupostos estatals de l'any passat serví «perquè l'executiu de Sanchez i la ministra Montero es veiessin forçats a incloure el factor d'insularitat per a les Illes Balears de cara als pressupostos d'enguany» però que, tanmateix, «continua mancant, de forma sagnant, la part fiscal del Règim Especial de les Illes Balears - REIB-» i que manté una negociació amb el govern espanyol els pròxims dies per veure «si és factible arribar a acords que beneficiïn a la gent treballadora de Mallorca, Eivissa, Menorca i Formentera».

Per l'ecosobiranista, l'excepció, pel que fa als vetos d'enguany, serà el suport del senador de MÉS al veto seccional de Junts per Catalunya respecte a la monarquia espanyola. «És absolutament vergonyós - ha explicat Vidal- que cinc ministeris, Interior, Exteriors, Defensa, Presidència i Hisenda, destinin despesa a fer suport a la Casa del Rei al marge de la partida de més de vuit milions d'euros referida a la Zarzuela».