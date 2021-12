[VÍDEO] Nova repassada d'Armengol a Campos (Vox): «A part de tenir un discurs feixista, són molt poc feiners»

El representant del grup de Vox al Parlament, Jorge Campos, ha fet, aquest dimarts, una pregunta a la presidenta del Govern, Francina Armengol sobre si «segueix afirmant que Vox és feixista».

La presidenta del Govern no ha deixat passar tal oportunitat i li ha etzibat que «seguesc afirmant que els discursos d'odi com els que el seu partit quan criminalitzen els immigrants, els fan responsables de la delinqüència i afirmen, falsament, que es queden amb els ajuts socials i que neguen un dret bàsic com és el dret d'acollida i quan fan les seves propostes sempre van en contra dels més humils, seguesc afirmant que això és un discurs feixista».

En una altra resposta, Armengol també ha dit que «aquest país, desgraciadament, va tenir una dictadura feixista durant quaranta anys» i s'ha demanat «qui va ser ser assassinat? Qui va ser represaliat? Qui va ser torturat?..» i ella mateixa s'ha contestat: «comunistes, socialistes, sindicalistes, anarquistes i gent d'esquerra» per concloure «ja podem saber qui és hereu de cada cosa».

Armengol ha retret a Campos la poca feina de control al Govern que el seu grup i li ha entimat: «a part de tenir un discurs feixista, són molt poc feiners».