Catalina Cladera, proclamada secretària general de la Federació Socialista de Mallorca

La proclamada com a secretària general de la Federació Socialista de Mallorca (FSM), Catalina Cladera, ha assumit aquest dissabte el càrrec amb «molt de respecte i orgull, però també amb humilitat i ganes de treballar pel futur dels ciutadans de l'illa».

Segons ha expressat Cladera aquesta jornada, durant la clausura del XIV Congrés dels Socialista de Mallorca, «el d'avui és un dia molt especial, d'agraïment a l'executiva sortint, que ha estat capaç d'enfortir el projecte malgrat les dificultats, gràcies, especialment a una dona valenta i compromesa, com Mercedes Garrido» però, també, ha puntualitzat, «de donar la benvinguda a una nova executiva que ha decidit comprometre's per a en 2023 consolidar i reforçar el projecte socialista a Mallorca».

A més, en aquest dia «especial», Cladera ha tengut paraules d'agraïment per a la secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, pel «seu lideratge» durant tots aquests anys i per «haver confiat» en ella «sempre», també ara que assumeix una nova responsabilitat, al capdavant de la Secretaria General de Socialistes de Mallorca. Un nova responsabilitat que, ha assegurat, assumir «amb molt de respecte i orgull, però també amb humilitat, sentint el pes de tota aquella gent que ha empès durant 142 anys d'història».

«Els socialistes som l'illa de Mallorca, perquè el projecte d'aquest partit ha estat i és el que millor s'ha adaptat a la societat mallorquina, demostrant ser capaç d'incloure a tots els ciutadans que habiten aquesta regió i treballar per a tots», ha assegurat Cladera.

Per això, ha continuat dient, «és també el partit més capaç per a liderar el futur de l'illa, un futur que és ara i que està ple de reptes per afrontar, entre ells la sostenibilitat ambiental, la sostenibilitat econòmica i la sostenibilitat social».

«Demanam respecte per la Mallorca configurada amb molts anys de treball», ha incidit Cladera, qui ha conclòs, assegurant que «mentre el PP no té projecte de país, els socialistes continuen treballant per a lluitar per una tercera legislatura».

Presència de MÉS i Podem

Cal destacar que durant el XIV Congrés dels socialistes de Mallorca, celebrat aquest dissabte en el Teatre de Lloseta, hi ha hagut representació de MÉS i Unides Podems. També dels sindicats, CCOO i UGT.