Mercedes Garrido (PSOE): «Continuarem fent història perquè la gent de la nostra illa bé s'ho mereix»

La Federació del PSIB-PSOE de Mallorca ha inaugurat aquest dissabte el seu 14è Congrés amb la defensa, per part de la secretària general, Mercedes Garrido, de l'informe de gestió, que els 169 delegats i delegades, en representació de la militància, han aprovat per unanimitat.

A l'acte d'inauguració també ha intervingut el Secretari d'Organització de la Federació, Miquel Àngel Coll; el batle de Lloseta, Txema Muñoz; i els secretaris generals de CCOO i UGT a les Illes Balears, José Luis García i Lorenzo Navarro, respectivament.

Garrido, en la seva darrera intervenció com a Secretària General, ha volgut reconèixer, en primer lloc, la feina de tots i cadascun dels militants, regidors i regidores, batles i batlesses i també de la Comissió Executiva que l'ha acompanyada aquests quatre anys, i ha encoratjat a tota la militància a «continuar fent història perquè la gent de la nostra illa bé s'ho mereix».

«Humilment, crec que hem aconseguit els objectius que ens proposàrem fa quatre anys, que passaven per fer una Mallorca millor i aconseguir que a la nostra terra hi hagi un projecte a llarg termini que pensi en les persones, les seves necessitats, benestar, somnis i futur», ha dit Garrido.

Respecte d'això, Garrido ha emfasitzat l'assoliment de la primera fita marcada ara fa quatre anys i que «fins fa poc semblava una quimera: que les forces de l'esquerra, amb un PSIB-PSOE fort al capdavant, repetissin govern a aquesta illa i a aquesta Comunitat Autònoma, aquesta és la gran victòria del 13è mandat», alhora que ha recollit el testimoni llançat fa just una setmana per la Secretària General del PSIB-PSOE, Francina Armengol, al 14è Congrés del partit. «Anam a per la tercera», ha recalcat Garrido.

Així mateix, la líder també ha volgut ressaltar la feina feta en el si de la Federació de Mallorca per construir «un partit més fort, unit i cohesionat amb unes agrupacions locals actives amb la màxima implantació en els territoris i amb la capacitat de transformar a millor la vida de la gent».

Respecte d'això, Garrido ha recordat que el 2019, la Federació de Mallorca varen obtenir la confiança de més de 90.000 mallorquines i mallorquins, convertint-se en la primera força política per primera vegada.

Uns resultats que varen fer possible que durant la present legislatura 163 socialistes siguin regidors i regidores als seus pobles i ciutats, i que es formi part de 27 equips de govern locals, amb 16 batlies, a més de la recuperació de la presidència del Consell de Mallorca i de la consolidació de la presència del partit en el Govern de les Illes Balears.

Una fita que, segons Garrido, «ha estat possible gràcies a tots i totes els que manteniu viu el caliu de les agrupacions, mai fallau als actes del partit, ajudau en les campanyes electorals, traslladau els missatges del partit allà on anau, donau la cara en els pitjors moments, manteniu les sigles del partit a cada poble i estau a l'oposició; tots i totes vosaltres sou la Federació Socialista de Mallorca i sou els èxits dels darrers anys».

Tot plegat ha fet possible que la Federació hagi adquirit durant els darrers quatre anys «una nova dimensió», i que si «abans érem líders de les forces de progrés, ara ho som del tauler polític», cosa que suposa, ha afegit Garrido, «una gran responsabilitat per millorar les vides de la nostra gent i fer progressar la societat amb les nostres polítiques».

Garrido ha ressaltat, en aquest punt, la importància d'activar tota la militància amb la mirada posada en les eleccions de 2023, «mantenir viu el projecte socialista i anar per la tercera». No obstant això, la líder també ha recordat que «el que de veres importa és no perdre de vista que el nostre és un projecte de llarga mirada, transformador i progressista, que no s'esgota en un tercer mandat».

Finalment, Garrido ha reconegut que aquest dissabte posa fi «a una etapa que ha estat de les millors de la meva vida, al servei d'un projecte amb 142 anys d'història» i ha tengut paraules de reconeixement per a qui estarà al capdavant de la Federació d'ara endavant, Catalina Cladera.

«Ara comença una nova etapa que liderarà qui millor ho pot fer; una dona valenta, amb una experiència demostradíssima, amb una capacitat de feina com poques i amb una estima a les sigles i a la seva terra que farà que tot allò que somiam sigui realitat en poc temps. És tot un honor fer-te el relleu, Catalina», ha conclòs Garrido.