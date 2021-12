El Congrés aprova la iniciativa de Més per Menorca d'eliminar l'aforament dels diputats i membres del Govern

El Congrés ha aprovat per àmplia majoria la iniciativa presentada el 2018 per Més per Menorca per tal d'eliminar l'aforament dels diputats i membres del Govern. Aquesta proposta ja va ser aprovada, en el seu moment, pel Parlament i, ara, després l'acceptació de la cambra baixa, ha de ser validada pel Senat, per tal de modificar l'Estatut.

La formació menorquina va trametre aquesta iniciativa defensant que «l'aforament ha estat i és una peça més de l'engranatge de la corrupció», segons va dir el diputat, Josep Castells, considerant que era un privilegi polític obsolet. Per la seva banda, la diputada d'Esquerra Republicana al Congrés, Carolina Telechea, va declarar que «aquesta iniciativa porta el segell verd, sobiranista i insularista de Més per Menorca».