El Suprem avisa que manté activa l'ordre de detenció de Puigdemont sense fer cas a la resolució del TGUE

El Tribunal Suprem ja ha rebut la resolució que va emetre divendres passat, 26 de novembre, el vicepresident del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) per la qual el procés penal i les ordres de detenció i lliurament contra el president Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig romanien suspeses. Segons han informat fonts del Suprem a Europa Press, el magistrat Pablo Llarena es manté ferm en la seva interpretació i manté tant les euroordres com les ordres de detenció estatal actives, apel·lant que és un extracte de la interlocutòria i no la resolució completa.

Així mateix, aquestes fonts apunten que el que pugui dir el TGUE no influeix en la causa contra Puigdemont, perquè el dret espanyol no està supeditat a l'europeu. Però, la defensa de Puigdemont, Gonzalo Boye, s'ha dirigit aquesta setmana al magistrat del procés per saber si ja ha informat els cossos de seguretat de l'Estat i la resta de policies europees que, tal com ha determinat el TGUE, l'euroordre està suspesa.

Per la seva banda, el partit del president, Junts, ha volgut recordar al govern espanyol que la detenció del president Carles Puigdemont si tornés a Espanya seria il·legal, demanant que donin les ordres per tal que no sigui detingut en el cas que decidís tornar. En aquest sentit, els portaveus de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, i al Senat, Josep Lluís Cleries, han presentat diverses preguntes escrites al govern espanyol per tal de saber si el govern espanyol coneix la resolució del TGUE, si assumeix que no pot detenir els polítics a l'exili i si ha comunicat a les forces de seguretat que les euroordres estan suspeses.