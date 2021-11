La nova Comissió Executiva de MÉS per Mallorca comença el full de ruta en vista a «guanyar les eleccions»

El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha reunit aquest dilluns per primera vegada a la nova Comissió Executiva sorgida de la V Assemblea celebrada el passat cap de setmana. La reunió ha tengut lloc després d'una trobada prèvia amb la Comissió Permanent, com a primer contacte per començar a treballar els diferents aspectes i poder desplegar les ponències d'Organització i de Política aprovades durant l'Assemblea, ha explicat la nova portaveu de la formació, Marta Carrió.

En ambdues trobades, el nou coordinador i la resta de l'equip han començat a marcar les línies d'actuació de la nova direcció i el full de ruta en vista a les eleccions locals, insulars i autonòmiques de 2023. No volen desviar-se del «principal objectiu», que és «guanyar les eleccions» i, per això, aquest dilluns les deferents secretàries sectorials han començat a fer feina en el sentit d'adaptar la seva estructura, ha dit Carrió; «la reestructuració i adaptació dels òrgans interns han estat tractats per adaptar-ho tot a la voluntat expressada per la militància», ha afegit.

Per altra banda, la nova direcció inclou al seu full de ruta aconseguir representació al Congrés dels Diputats. Per això, «cal ampliar les bases i visualitzar la feina feta al Senat. Hem fet la primera passa, ara toca anar més enllà», ha conclòs Carrió.