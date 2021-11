Crisi a El Pi del Consell: Pere Soler substitueix Xisca Mora com a portaveu a la institució insular

El conseller d'El Pi, Pere Soler, serà el nou portaveu del grup en el Consell de Mallorca, després de les discrepàncies que mantenen ell i Bel Febrer amb l'actual portaveu, Xisca Mora, a qui ha acusat «d'imposar unilateralment» un càrrec de confiança.

Segons ha expressat Soler aquest dilluns en una roda de premsa, la decisió de registrar un canvi en el càrrec de portaveu del grup d'El PI en el Consell «no és una acció contra el partit» sinó una forma de resposta davant les «imposicions» de l'actual portaveu, Xisca Mora, que segons el polític «actua de manera unilateral, sense consultar ni reunir-se amb els altres dos consellers».

El polític ha manifestat, en aquest sentit, que la setmana passada va quedar una plaça vacant en el grup del Consell i que ell mateix va telefonar a Mora, el dimecres 24 de novembre a les 10.06 hores, per a fer-li una proposta de la persona que havia d'ocupar la plaça.

«Mora em va dir que ja havia tancat la plaça amb una altra persona i efectivament es va registrar el nomenament d'aquesta candidatura, el 23 de novembre, sense avís previ als altres dos consellers», ha dit Soler.

El conseller ha explicat, així mateix, que després de la conversa amb Mora, Bel Febrer i ell van registrar el nomenament de la persona que la majoria de grup considera que ha d'ocupar la plaça, i que posteriorment «es va saber que s'havia presentat un escrit a Recursos Humans dient que prevalia el nomenament de Mora per haver-lo entrat primer».

Davant aquest escenari, ha exposat que tant «Bel Febrer com ell mateix van considerar que Mora no els representa davant les seves actituds, per tant, van decidir canviar de portaveu del grup».

També, el polític s'ha defensat de les declaracions públiques de la seva companya de grup «som una persona d'honor, lleial i honesta i no deixaré que em maltracti davant l'opinió pública, aquí ningú ha actuat amb rancor ni odi».