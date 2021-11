MÉS proposa una 'taxa Covid' temporal perquè «els més rics ajudin a pagar la factura de la crisi del coronavirus»

El Parlament dimarts una Proposició no de Llei de MÉS per Mallorca per a instar el Govern espanyol a crear un grup de treball per a l'estudi de lacreació d'una «taxa de beneficis excessius derivats de la irrupció de la pandèmia de la Covid-19». La taxa, que segons ha defensat el portaveu, Miquel Ensenyat, seria temporal, només afectaria a les empreses que han vist incrementat de forma evident els seus beneficis a partir de contractes públics que serviren per a combatre les conseqüències de la Covid-19 en qualsevol dels seus vessants (sanitaris, econòmics o socials).

Segons Ensenyat, moltes empreses i institucions públiques han signat contractes milionaris perquè les primeres ajudessin amb la seva activitat a combatre les conseqüències de la pandèmia. El cas de les grans farmacèutiques, assegura el portaveu ecosobiranista, «és paradigmàtic ja que moltes d'elles han rebut fortes injeccions de capitals públics per desenvolupar de forma ràpida vacunes contra la Covid-19. Amb tot, el diputat de MÉS clarifica que «aquest tribut podria establir excepcions i limitacions per a les empreses sempre que justifiquin que aquest excés de beneficis derivats de la pandèmia es destinarà a plans d'inversió en innovació que serveixi per crear ocupació, la millora dels sous seus dels seus treballadors o la preparació d'estocs davant els problemes de subministrament cada vegada més habituals». La proposta de MÉS explica que davant situacions d'excepcionalitat que requereixen grans inversions públiques només existeixen dues solucions: les retallades socials o la creació de noves taxes impositives.

En aquest sentit, Miquel Ensenyat recorda que les retallades són sempre injustes perquè afecten sobretot a les capes de població més humils i vulnerables. «Un bon exemple és com els governs Rajoy i Bauzá van tractar a les classes populars de les Illes, retallant drets socials per rescatar bancs i caixes, els màxims responsables de la crisi del 2008», ha explicat. Així, i en contraposició a aquest model «que ara vol recuperar Pablo Casado», assegura Ensenyat, «la creació de nous impostos sempre són més efectius i justos perquè neixen des del principi de la progressivitat i la igualtat. La progressivitat fiscal és la millor i més justa garantia pel desenvolupament de l'Estat del Benestar», ha conclòs.