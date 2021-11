Unides Podem defensa que es convoqui la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible «perquè no es repeteixi el que ha passat amb 'Los 40 Music Awards'»

La portaveu adjunta d'Unides Podem al Parlament, Esperança Sans, ha reiterat aquest dilluns que la seva formació defensa que es convoqui el primer semestre de cada any la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible, per a controlar a què es destinen els recursos de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS).

Així ho ha expressat Sans en una roda de premsa a la Cambra, després de ser demanada per la petició de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) perquè s'elimini l'ITS.

Sans ha assenyalat que la convocatòria d'aquesta Comissió és necessària «perquè no es repeteixi» el que ha passat amb la gala de 'Los 40 Music Awards', finançada amb recursos d'aquest impost.

La diputada ha recordat que l'ITS «serveix per a pal·liar la petjada mediambiental del turisme sobre les Balears», per la qual cosa veu necessari que «es porti un control».