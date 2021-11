Lluís Apesteguia, nou coordinador de MÉS per Mallorca: «No ens subordinam a cap govern ni a cap partit d'obediència estatal»

La V Assemblea de MÉS per Mallorca ha elegit aquest dissabte a Lluís Apesteguia com a nou coordinador general de la formació. Amb un 79.9% dels vots, la candidatura encapçalada pel batle de Deià (l'única que s'hi presentava) ha rebut l'aval majoritari de la militància. D'aquesta manera, juntament amb Apesteguia han rebut el suport la resta de membres que completaven la llista per configurar la Comissió Permanent.

Així, la militància ecosobiranista ha decidit que la Secretaria General sigui ocupada per Jaume Alzamora Riera mentre que Marta Carrió Palou sigui la portaveu. Catalina Maria Trobat Sbert serà Secretaria de l'àrea d'Organització i Neus Truyol Caimari exercirà com a Secretaria de l'àrea d'Administració i Finances. La Secretaria de l'àrea de Política i Estratègia l'ocuparà Aina Betlem Amengual Marí, mentre que la Secretaria de l'àrea de Territorial serà l'àrea que gestionarà Maria Ramon Salas. Completen la comissió Permanent Catalina Inès Perelló Carbonell com a Secretaria de l'àrea de Comunicació i Carme Gomila Domínguez com a Secretaria de l'àrea de Relacions Polítiques.

L'Assemblea també ha elegit els membres de la Comissió Executiva, el Consell Polític i la Comissió de Garanties.

Lluís Apesteguia ha anunciat davant l'Assemblea que l'objectiu a partir d'ara són les eleccions de 2023, així com la consecució d'un nou pacte polític amb l'Estat. En aquest sentit, i «sense renunciar al dret a decidir» ha denunciat els reiterats incompliments per part del govern espanyol. Així, ha criticat els retirats incompliments com ara les inversions estatutàries, el REB i el finançament. Amb tot, ha assenyalat que «cal recuperar la il·lusió i la dignitat d'un poble que no es resigna ni subordina i que vol anar més enllà». A més, ha recordat que MÉS «no se subordina a cap govern ni a cap partit d'obediència estatal».