L'STEI reclama a Educació un Pla d’igualtat i un protocol per a casos d'assetjament per al personal docent

L'STEI Intersindical ha sol·licitat diverses vegades a la Paritària de Riscos Laborals d’Educació que la Conselleria d'Educació i Formació Professional aprovi un pla d’igualtat i un protocol específic, en línia amb el que es fa des de fa molts d’anys en l’àmbit dels Serveis Generals. Abans de l’estiu, arran del cas de Mariluz Esun, el sindicat ja va demanar a la conselleria que implementàs un pla de formació de prevenció i tractament de la violència contra les dones.

Ara, després que s'hagi conegut la sentència del Jutjat Penal número 4 contra l'agressor d'Esun, el sindicat considera que s'ha demostrat una vegada més que la conselleria no disposa de les eines adequades per a prevenir i tractar la violència contra les dones als centres educatius. A més a més, tal com es fa constar en el Protocol d’intervenció davant conflictes interpersonals P04 d’Educació, a hores d’ara «la violència de gènere i l’assetjament sexual s’inclouen en aquest protocol mentre el pla d’igualtat no estigui llest», han explicat en un comunicat; és a dir, encara no hi ha una eina específica per a prevenir i tractar els casos de violència sexual per al personal docent dels centres educatius.

Des del sindicat consideren que Educació fa gairebé deu anys tard en aquestes qüestions, ja que el I Pla d’igualtat de Serveis Generals de la CAIB va entrar en vigor l’any 2012 i actualment ja se n’està aplicant la tercera edició.