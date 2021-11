MÉS proposa fomentar la publicitat en català als mitjans públics a canvi d'incentius

El portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament, Josep Ferrà, ha reclamat «fomentar el català en la realització d'anuncis, especialment els dirigits al públic infantil i juvenil» durant una pregunta formulada al director general de l'ens públic, Andreu Manresa, a la comissió de control parlamentari a IB3. L’ens públic «és i ha de seguir sent un instrument vertebrador de les nostres illes i la presència del català a la publicitat que emet IB3 és irrisòria. Llevat de les falques i espots promocionals de la cadena, anuncis institucionals i comptadíssimes empreses d'àmbit local, el gruix de la publicitat és en castellà», ha concretat.

El grup ecosobiranista proposa incentius per «oferir condicions econòmiques favorables perquè les petites i mitjanes empreses puguin accedir als espais publicitaris de la ràdio i televisió públiques». En aquest context ha explicat que hi ha mitjans públics a altres territoris amb llengua pròpia on hi ha descomptes a la publicitat en la llengua vernacla.

Així i tot, creu que la situació ideal seria renunciar a l'emissió de publicitat com ja ocorre a Televisió Espanyola, però entén que «de moment, som conscients que IB3 no pot renunciar a uns ingressos que contribueixin a mantenir la continuïtat de la ràdio i la televisió pública de les Illes Balears», ha declarat Ferrà. Amb tot, el diputat també ha proposat que les institucions també incentivin a les empreses a fer el mateix amb la publicitat als mitjans privats.