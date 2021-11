El Pi Palma reclama mesures a Cort per a aturar la degradació de la plaça de les Columnes

El Pi Palma ha reclamat a l’Ajuntament que actuï per a acabar amb la degradació creixent de la plaça de les Columnes. El vicepresident d'El Pi de Palma, Carles Cabrera, ha criticat «la brutícia entorn de la plaça, la barriada i Ciutat en general, així com l’abandonament de què és objecte per part de l'Ajuntament de Cort».

Segons Cabrera, «està completament deixada de la mà de Déu! Escarrufa de veure com comparteixen l'espai infants jugant, en el qual teòricament -i irònicament- hauria de ser un parc infantil amb incívics cridant-se i discutint gats».

Així mateix, El Pi Palma denuncia la «falta de potenciació» de la figura del policia de barri. El vicepresident reclama «més vigilància policial i una actuació de manera urgent per erradicar aquests comportaments. L’Ajuntament de Palma no està abordant el vandalisme creixent a la ciutat. Cal que es posin les piles amb aquest tema i augmentin la plantilla de la Policia Local per augmentar-ne la vigilància», i afegeix que «tan bon punt com El Pi tengui representació municipal a l'Ajuntament de Palma, es compromet a reforçar la plantilla policial».