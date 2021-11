25N: Totes les convocatòries d'arreu dels Països Catalans

Aquest dijous és 25 de novembre, el Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, i s'han organitzat tot un seguit d'actes i manifestacions arreu dels Països Catalans. Durant aquests dies previs i fins a finals d'aquesta setmana, però, també hi ha diferents activitats pels diferents municipis del territori; així com aquest dimecres a vespre s'han convocat diferents manifestacions no-mixtes.

A Mallorca, per començar, de dia podrem trobar diferents convocatòries de lectura de manifest i minuts de silenci, per les víctimes assassinades. L'Institut Balear de la Dona l'ha convocat a les 12 h, així com l'Ajuntament de Felanitx. A Alcúdia, Maria Magdalena Julià Català, comare de la UBS Es Safrà, llegirà el manifest a les 11 h davant la porta del Moll, i a Capdepera, a la mateixa hora, es llegirà un manifest institucional al Centre Cap Vermell, acompanyat d'un minut de silenci. A Marratxí també es farà una lectura de manifest i un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament.

Ja, l'horabaixa, s'han convocat les manifestacions i marxes. A Capdepera comencen a les 18 h, llegint un manifest a la plaça de l'Orient, a càrrec d'Esperit Feminista. La manifestació de Palma està convocada a les 19 h a la plaça d'Espanya, com a Manacor la Marxa de Torxes organitzada per l'Assemblea Antipatriarcal; aquesta, es trobarà a les 20 h a la Bassa amb la concentració convocada pel Col·lectiu Dones de Llevant. A Santa Maria, la gent està convocada a les 19.30 h a Sa Quartera, per penjar un mural i llegir un manifest.

A les altres illes, trobam a Menorca una concentració a la plaça del Born, a Ciutadella, a les 18 h; i una altra a les 19 h, a la plaça de la Constitució de Maó. A Eivissa, la concentració, també està convocada a les 19 h, al Parc de la Pau. En canvi, a Formentera, la convocatòria és a les 17.30 h a la plaça de la Constitució de Sant Francesc.

Si ens traslladam al Principat, trobam que la comissió feminista de l'Espai Mallorca, Espai FemIlles, ha convocat una trobada al centre cultural a les 17 h, per tal de fer cartells, llegir un manifest i posteriorment, anar a la manifestació convocada per Fúria Feminista, a les 18.30 h a Passeig de Gràcia amb Diagonal. A Girona, hi ha convocada una manifestació a les 19.00 a la plaça de l'1 d'Octubre. A Lleida, a les 19.30 h a la Plaça Ricard Viñes.

Així com a València, la manifestació central serà a les 19 h a la glorieta de Colom; aquí proposen anar amb roba lila i negra.

Aquí podeu veure tot un seguit de convocatòries d'arreu del territori: