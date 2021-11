MÉS reclama un «nou estatus polític» per a les Illes Balears que incrementi «el nivell de sobirania»

MÉS per Mallorca apostarà per la construcció d'una «nova majoria social» que implicarà desenvolupar «complicitats amb la societat civil organitzada» i «dedicar esforços al debat ideològic». Així es reflecteix a la ponència política que es debatrà a la V Assemblea General prevista per als dies 26 i 27 de novembre. Segons la ponència, ja validada pel Consell Polític, «és del tot necessari intentar construir una hegemonia cultural i política de valors alternatius al del productivisme dominant».

En aquest sentit, el text que se sotmetrà a votació remarca que per a caminar cap a un procés de transició a un nou model econòmic, ecològic i social «no basta un acord de forces polítiques d'esquerres». Així, assenyala que «cal sumar l'esquerra social». Per això, la ponència planteja que no s'hauria d'entendre aquesta nova majoria social com un referent polític que treballi pel canvi, ni tan sols un bloc de forces polítiques i socials, sinó com «un ampli moviment, òbviament molt plural i que aglutini a les persones i col·lectius econòmics, culturals, ecològics, socials i polítics que aspirin a un canvi».

El text explica que «la unitat i la diversitat» serà una característica d'aquesta majoria social. «Així mateix cal assumir que defensar aquesta unitat bàsica ens obliga a defensar la diversitat i les discrepàncies, sense convertir aquestes en irresolubles», remarquen.

Antifeixisme i més sobirania

La ponència política dedica un extens capítol al «creixement alarmant de l'extrema dreta» i de com «fa bandera del racisme, la xenofòbia, l'atac al dret de les dones o de les persones LGTBI, així com la denigració del nostre autogovern, la nostra llengua i cultura pròpia». Així, per a MÉS, «cal plantar-los cara unint a totes les forces antifeixistes, des dels que sempre ho han estat fins als nous col·lectius que defensen una democràcia real, que comença amb la implicació ciutadana i la construcció d'una vertadera cultura democràtica i el dret a decidir sobre totes les coses». En aquesta línia, «consideram decisiva l'aportació del municipalisme. El municipalisme és la primera línia de defensa de la democràcia», destaca la ponència.

Com ja havia transcendit, MÉS també reclama a la ponència un «nou estatus polític» per a les Illes Balears que incrementi «el nivell de sobirania». La ponència posa en relleu que les institucions de les Balears «no tenen pràcticament capacitat per prendre decisions potents que puguin influir en la nostra economia». Davant aquest panorama, i amb un poder autonòmic molt subordinat a l'Estat i a la UE, «no queda més remei que assumir, amb totes les seves conseqüències, que per dur endavant un canvi de model econòmic, ecològic i social necessitam més sobirania política i econòmica».