MÉS posa en marxa una campanya per a denunciar les complicitats amb la violència masclista

Davant la celebració del 25-N, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, MÉS per Mallorca ha fet una crida, dirigida especialment als homes, per a «acabar amb aquesta passivitat davant les actituds masclistes». A través de la sectorial FeminisMÉS, la formació ecosobiranista ha fet públic un manifest on interpel·la el conjunt de la població i recorda que «hem de ser conscients, tots i totes, de que rompre la cadena del patriarcat és a les nostres mans, identificant comportaments que denigren les dones i no només no replicar-los sinó oposant-nos-hi obertament».

En aquest context, MÉS per Mallorca posa en marxa una campanya a les xarxes socials per a denunciar els «silencis còmplices». De fet, durant els propers dies es faran servir les etiquetes #ElMeuSilenciEmFaCòmplice, #SilencisQueMaten, #SilencisCòmplices. Tot, acompanyat d’una línia gràfica per a denunciar situacions quotidianes, protagonitzades per homes. Així, la campanya assenyala la complicitat masculina, per exemple, a l’hora de compartir imatges masclistes a través de les xarxes socials o a callar davant acudits masclistes. De manera paral·lela, MÉS visualitza el suport a la causa feminista amb un canvi de color a les seves icones als diferents perfils que té actius a la xarxa.

Tot per recordar que en el que duguem d’any ja hi ha 37 dones assassinades, 5 infants assassinats i 24 orfes. Darrere aquestes xifres, apunten des de la sectorial FeminisMÉS, «hi ha, a més, incomptables casos de violència de gènere: abusos físics, psicològics i econòmics, agressions sexuals, violacions, amenaces, insults, humiliacions, culpabilització de les víctimes i un llarg etcètera que suposa la realitat del dia a dia per a milions de dones». Per això, enguany, la campanya de MÉS se centra en denunciar «la complicitat de la societat, que mira cap a un altre costat i normalitza conductes que fomenten la desigualtat sistèmica cap a les dones».