Negueruela aclareix que els doblers destinats 'Los 40 Music Awards' no eren de l'Ecotaxa, sinó del Fons Covid

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha defensat aquest dimarts que el Govern hagi patrocinat la gala de 'Los 40 Music Awards', ja que amb aquest tipus d'esdeveniments «s'ha aconseguit arribar a novembre amb les Illes obertes al conjunt d'Espanya i del món».

En resposta a una pregunta del grup d'extrema dreta Vox al Parlament, el conseller ha reiterat que els recursos destinats a aquesta gala no eren de l'Impost de Turisme Sostenible (Ecotaxa), sinó del Fons Covid -que es nodreix de diferents fons del Govern- .

El diputat de Vox Sergio Rodríguez ha criticat que aquest impost es dediqui a esdeveniments d'aquest tipus i ha qüestionat el nom d'aquest tribut: «Anomenar-lo impost per a festes i saraus quedava lleig».

Per a Rodríguez, aquest fet demostra «qui mana en aquest Govern», en referència al PSIB, «mentre la resta es dediquen simplement a mirar». Davant d'aquestes crítiques, Negueruela ha apuntat que, al maig, el conjunt del Govern va acordar realitzar una campanya de comàrqueting i patrocinis per a mantenir l'ocupació en el sector turístic el màxim possible. «Si estiguéssim en 2019, no s'hagués fet», ha assegurat.