El Pi demanarà explicacions a Armengol pel «retard històric» en la construcció d’un institut a Son Ferriol

El portaveu d’El Pi – Proposta per les Illes Balears al Parlament, Josep Melià, ha criticat el Govern i l’Ajuntament de Palma pel «retard històric», de més de trenta anys, en la construcció d’un institut a Son Ferriol. «Demanarem explicacions a la presidenta. Que ens digui com explica als ciutadans de Son Ferriol, que fa trenta anys que reclamen un institut per a aquesta zona, que els poders públics no són capaços de fer-ho realitat».

El portaveu ha assenyalat que «incomprensiblement les administracions públiques, l’Ajuntament de Palma i el Govern, han estat incapaços fins ara, més de trenta anys després, de donar una resposta adequada a aquesta petició de servei públic», i ha afegit que «correspon a l’Ajuntament de Palma cedir el solar a la Conselleria d’Educació degudament dotat, amb els serveis urbanístics que corresponen; Ara bé, paral·lelament el Govern podria anar avançant feines perquè l’execució de l’obra fos el més ràpid i àgil possible».

Melià ha recordat que El Pi «ja ha presentat diverses iniciatives en aquest sentit. El nostre compromís amb els veïnats, pares i mares és total. Aquest cap de setmana passat assistírem a la concentració organitzada per l’AMIPA CP Son Ferriol per a donar-los-hi suport en aquesta reivindicació històrica».

Segons el diputat, «és una necessitat imperiosa de Son Ferriol comptar amb aquest institut. Molt de nins s’han de traslladar a diferents instituts de la zona, amb totes les incomoditats i prejudicis que genera aquesta situació».