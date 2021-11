MÉS per Binissalem aconsegueix suspendre els plans de desenvolupament de la segona fase del polígon

A la sessió plenària del passat dilluns 15 de novembre MÉS per Binissalem aconseguí la suspensió de la tramitació de la segona fase del polígon industrial. La proposta aconseguí la unanimitat de tots els partits polítics amb representació.

«Tot i que la nostra proposta era més ambiciosa i demanava la tramitació d’una modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Binissalem per reclassificar la segona fase com a sol rústic i iniciar les tasques pertinents de redacció, s’acordà amb la resta de grups demanar primer al Consell de Mallorca un informe per tal de saber si procedeixen les indemnitzacions o si per transcurs de terminis ja s’han exhaurit aquests drets» expliquen des de la formació sobiranista.

Des de MÉS, acusen el batle de Binissalem, Víctor Martí, d'haver comanat un informe del departament d’Urbanisme «per tal de manipular la votació» ja que «l'informe simplement reproduïa les possibles responsabilitats dels membres del Consistori per les seves votacions a ple. En el transcurs de la votació el batle assegurà que si dits informes del Consell eren favorables a la desclassificació votaria a favor de la proposta. Esperam que aquesta vegada, sí que compleixi la seva paraula».

Aurora Mateu, portaveu de MÉS per Binissalem, defensà que «una segona fase suposaria un gran impacte mediambiental i que a més no es coneix que hi hagi empreses del poble interessades a traslladar-se al polígon i que no es poden repetir les errades de la primera fase en que va fracassar la reubicació de les empreses del municipi al polígon pel seu alt cost. En tot cas, insistí en que la promoció hauria de ser pública i que l’Ajuntament controlés l’execució i determinés uns preus assequibles».