Cort pressuposta deu milions d'euros per a comprar el Lluís Sitjar el 2022

L'àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Palma ha inclòs en els pressupostos per al 2022 una partida de deu milions d'euros per a comprar el Lluís Sitjar.

Segons ha informat aquest dimecres la regidora de l'àrea, Neus Truyol, en una compareixença, aquest procés es durà a terme mitjançant un concurs de compra pública. L'objectiu és «ampliar el patrimoni municipal i assolir un nou espai públic».

A més, es destina més de mig milió d'euros a l'expropiació del solar veí al CEIP S'Aranjassa per a ampliar el centre i millorar els accessos.

En total, la regidoria de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat disposarà el 2022 d'un pressupost de gairebé 28,5 milions, un 11,3% més que fa un any.

També s'hi inclou una partida de 120.000 euros per a invertir en el projecte de rehabilitació de Ses Voltes, 170.000 euros per a aportar al projecte de les obres del Baluard del Príncep i 150.000 euros per a completar el finançament del projecte de les Torres del Temple.

Pel que fa a habitatge, es destinen 367.000 euros al Programa d'Intermediació de Lloguer, que sortirà a concurs per a una gestió externa. D'altra banda, es reserva una partida de 15.000 euros per al premi bianual d'Arquitectura dels Premis Ciutat de Palma.

Pel que fa a la sostenibilitat, l'Ajuntament invertirà 70.000 euros per a adequar l'edifici municipal de la Soledat per a les oficines del projecte europeu ARV sobre eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic dels Barris de Llevant.

La regidora també ha destacat que els comptes reforcen l'aposta per la diversificació econòmica amb la participació al projecte de Districte d'Innovació de Llevant amb el Govern, Consell de Mallorca, Universitat de les Illes Balears i Autoritat Portuària. Les institucions inverteixen, respectivament, 150.000 euros.